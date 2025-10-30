Puntualiza tareas Consejo de Defensa de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 29 oct.- El Consejo de Defensa de Santa Cruz del Sur encabezado por su presidente y vicepresidenta Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, en igual orden, puntualizó este miércoles las tareas correspondientes a la fase de alerta ciclónica en la que toca mantener la percepción de riesgo, factor elemental para preservar las vidas humanas.

Se refirió que aunque el huracán Melissa se aleja de la parte oriental de Cuba donde causó numerosos estragos materiales, aún permanecen en centros de evacuación activados Mil 366 personas y en los alternativos llegaron a totalizar más Mil 360. Mientras que hacia casas de familias se trasladó una cantidad superior a las 15 Mil 300 personas.

Fue subrayado que en cuanto se decrete la etapa de recuperación por el Consejo Nacional de la Defensa Civil está garantizado el transporte para llevar hacia sus casas a los evacuados y sus bienes personales. Mientras tanto se les continúa garantizando alimentos, atención médica y actividades recreativas, deportivas y culturales.

Desde este miércoles inició en la cabecera municipal la recogida de desechos sólidos, en la que se recolectaron 192 metros cúbicos de basura. Solano Montejo, también primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) orientó incrementar este jueves el número de movilizados en la tarea.

El propósito es disminuir las manzanas con transmisión de dengue para ello es necesario llevar a cabo la chapea de áreas enyerbadas y la correcta higienización para el verdadero combate al mosquito Aedes aegypti. Quehacer en el que debe prevalecer la disciplina de los pobladores para no dar lugar a microvertederos.

En el encuentro del CDM Aloima Torriente Jackson, la miembro del Buró del PCC que atiende la esfera política ideológica resaltó la victoria de la Mayor de las Antillas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al exigir el cese del cerco imperialista por más de seis décadas. Acotó que 165 países votaron a favor, 12 se abstuvieron y siete estuvieron en contra, con Estados Unidos e Israel a la cabeza.

Fue señalado que una brigada de la la Unidad Empresarial de Base (UEB) Organización Básica Eléctrica local partió hacia Santiago de Cuba a dar su apoyo solidario. La ayuda va a incrementarse con la preparación de valijas por centros laborales a enviar a los dignificados hermanos orientales que tuvieron afectaciones materiales a causa del fenómeno hidrometorólogico Melissa.