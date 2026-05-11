Protección del potencial científico-tecnológico, tarea primordial en Santa Cruz del Sur

La doctora en Ciencias Pedagógicas Yortis Yunia Ruíz Jeréz subrayó que mantener activo el potencial científico es crucial para enfrentar los retos económicos, sociales y productivos del municipio, siguiendo las indicaciones del Presidente Díaz-Canel.

La protección del potencial científico-tecnológico se ha convertido en una tarea primordial en Santa Cruz del Sur, a partir de las reiteradas indicaciones que sobre el asunto ha dado el presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, para lograr eficientes avances en todos los sectores de la sociedad.

Yortis Yunia Ruíz Jeréz, Doctora en Ciencias Pedagógicas y especialista en gestión de proyectos en la Dirección Municipal de Desarrollo Local, subrayó que mantener activo el potencial científico es uno de los temas de crucial interés en la actualidad para enfrentar los retos que en lo económico, social y productivo tienen los municipios.

La ciencia y la innovación tienen un importante desempeño en el proceso de descentralización de los territorios. Sobre esto se refirió en su momento más de una vez el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al expresar que el futuro tendrá que ser necesariamente de hombres de ciencia.

Requiere avanzarse en la gestión de gobierno con ciencia e innovación, destacó la fémina. El mundo —afirmó— está en constante cambio, por lo que se requiere adaptarse con los conocimientos científicos actualizados para su efectiva aplicación, a fin de garantizar desarrollo y prosperidad.

La santacruceña Ruíz Jeréz dijo que el propósito de la ciencia es conocer el porqué de los problemas que se presenten y, con estudio e innovación, darles objetiva y oportuna solución. Ejemplificó con temas como la desigualdad social, los fenómenos meteorológicos a nivel comunitario y la producción de alimentos, esta última por ser una cuestión de seguridad nacional, entre otros.

Por Raúl Reyes Rodríguez