Orientan creación de Red Juvenil Comunitaria en Santa Cruz del Sur

Con la presencia de la primera secretaria del PCC en el territorio, se explicó que la iniciativa deberá implementarse en los nueve Consejos Populares del municipio con el protagonismo de los jóvenes en lo cultural, productivo, económico y social.

Con la presencia de Yunia Marrero Calderón, primera secretaria del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, se orientó la creación de la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa que ya avanza en la Isla tras orientación dada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El encuentro, celebrado a mitad de semana, estuvo presidido también por Carlo Blanco Lores y Yoel Santiesteban Flores —miembro del Buró y jefe del Departamento de Organización de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, respectivamente—, quienes explicaron que lo que se ha de crear en los nueve Consejos Populares (CP) del territorio debe llevar el protagonismo de la juventud en los barrios.

Se trata, expusieron los funcionarios visitantes, de transformar positivamente cada entorno habitacional desde lo cultural, productivo, económico y social. Tareas en las que deberá prevalecer la labor político-ideológica y la vigilancia revolucionaria con el apoyo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

El Proyecto Juvenil Comunitario, que comenzará a fomentarse en cada CP de esta demarcación en los próximos días, cuenta con siete proyectos y ocho misiones encomendadas por el primer secretario del Comité Central, compañero Díaz-Canel Bermúdez, lo que fortalecerá la continuidad, los principios y las convicciones revolucionarias.

Los logros en el quehacer, fue subrayado en la cita con representantes de distintos sectores, deberán ser divulgados en las redes sociales por los propios jóvenes, protagonistas absolutos del proyecto comunitario, con el empleo de sus propios códigos, en defensa de la Revolución Socialista Cubana y sus conquistas.

Por Raúl Reyes Rodríguez