Primer rugido de Leones en semifinal de 64 SNB

La Habana.- LEONES de Industriales extirpó el letargo ofensivo después de dos derrotas consecutivas, y este miércoles firmó su primera victoria frente a Cocodrilos de Matanzas (7×1), en la semifinal de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Ante una notable concurrencia que le brindó su apoyo en el Estadio Latinoamericano, la tropa del mentor Guillermo Carmona aprovechó un error, combinado con pelotazo, boleto y par de jits, para marcar decisivo racimo de tres carreras en el segundo inning.

Y en el quinto episodio, los felinos concretaron racimo de cuatro con jonrones de Yasmani Tomás y Yaser Julio González, ambos con un corredor en circulación.

Fue la octava victoria de Reemberto Barreto, quien se presentó con buen control y lanzamientos cerrados, para concretar una sólida labor de cinco entradas, con tres jits permitidos.

Apenas le marcaron una anotación por cuadrangular solitario de Andrys Pérez.

Con cómoda ventaja de 7×1 en la parte alta del sexto acto, Carmona extrajo del montículo a Barreto y le tributó funciones de relevistas a Rafael Orlando Perdomo, Frank Herrera y Jordan William Bustamante, sin que se excedieran de los lanzamientos estipulados en el reglamento competitivo, a fin de poder emplearlos este jueves.

Este fue el primer revés de los cocodrilos en la postemporada, luego de seis éxitos consecutivos, pues barrieron 4-0 a Gallos de Sancti Spíritus y llevaban dos ante los azules capitalinos.

Este jueves, leones y saurios disputarán el cuarto juego en el propio coloso del Cerro, con escalada a la lomita de los jóvenes Shaiel Cruz (MTZ) y Lee Andy Plumas (IND).

También se desarrollará el tercer encuentro de la semifinal entre el visitante y monarca exponente Leñadores de Las Tunas y Cazadores de Artemisa, en el parque 26 de Julio.

Por los tuneros, que marchan al frente (2-0), abrirá Rubén Rodríguez y el reincorporado Yunieski García lo hará por los artemiseños. (Tomado de Jit)