La lucha contra el cáncer delata la cara genocida del bloqueo

A pesar de las severas limitaciones que impone el cerco económico impuesto por el Gobierno de EE. UU., Cuba mantiene y desarrolla su Programa Integral para el Control del Cáncer, reafirmando una apuesta constante por la vida y la salud de su pueblo.

En el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, el doctor Luis Martínez Rodríguez, director del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, expuso que «constituye la segunda causa de muerte en nuestro país, pero, además, algo que también es muy importante: es la primera causa de años potencialmente de vida perdidos».

Apuntó que, en Cuba, se diagnostican más de 50 000 casos nuevos anualmente; sin embargo, muchos pueden ser prevenibles cambiando estilos de vida.

Por su parte, el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, jefe de la Sección para el Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, explicó que Cuba cuenta con un programa integral estructurado en los tres niveles del Sistema de Salud, desde la atención primaria hasta los institutos especializados.

Señaló que los resultados en el control de la enfermedad «se han visto afectados en los últimos años por las limitaciones y restricciones del bloqueo», y detalló obstáculos concretos: desde la adquisición de vacunas preventivas, hasta el mantenimiento de tecnologías esenciales, la adquisición de piezas de repuesto, medicamentos oncoespecíficos y tecnologías quirúrgicas avanzadas.

Pese a estas adversidades, el país mantiene su estrategia basada en la prevención, promoción de salud y el desarrollo de una red nacional que organiza los servicios de oncología clínica, radioterapia y oncopediatría, reafirmando su voluntad de garantizar el derecho a la salud. (Tomado de Granma)