Cuba cancela transportación ferroviaria por huracán Melissa

La Habana, 26 oct.- La Unión de Ferrocarriles de Cuba canceló el servicio de trasportacion de pasajeros hacia varios destinos debido a la proximidad del huracán Melissa a la zona a oriental del país.

Según una nota informativa difundida por esa entidad fueron suspendidas las salidas planificadas para este domingo 26 de octubre del Tren No. 13 La Habana-Guantánamo; y la del lunes 27 de octubre correspondiente al Tren No.11 La Habana-Santiago de Cuba (ambos cancelados en La Habana)

Asimismo permanecerá en la capital este martes 28 de octubre el Tren No. 14 Guantánamo-La Habana debido a que fue cancelado por no circular su tren par, el No.13 procedente de la rada habanera.

Tampoco habrá salidas el miércoles 29 para el Tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana debido a que no circulará su tren par, el No. 11, procedente de La Habana, deralla la comunicación.

Los viajeros con reservas en estos trenes que no deseen viajar, recibirán el 100% del reembolso del pasaje y podrán realizar el trámite hasta 15 días después de que se restablezca el servicio del tren correspondiente, precisa la nota.

Abunda que la programación está sujeta a la evolución de la situación meteorológica y se reanudará únicamente cuando se certifique que la circulación es totalmente segura.

Refiere que este sábado se encuentran circulando el Tren No. 15 La Habana–Holguín, el Tren No. 14 Guantánamo–La Habana y el Tren No. 32 Sancti Spíritus–La Habana y su regreso el Tren No.31 La Habana–Sancti Spíritus.

El organismo explico que los itinerarios de los trenes de circulación local estarán sujetos a la decisión de los Consejos de Defensa en los territorios que sean afectados por el huracán Melissa. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)