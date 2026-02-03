Inversión hidráulica permite el riego de más de 130 hectáreas en Pinar del Río

Pinar del Río, 3 feb.- Gracias a una compleja inversión que todavía está en marcha, la presa El Junco, de Viñales, vuelve a entregar agua para el sistema de la agricultura en ese territorio del norte pinareño.

Según las estimaciones realizadas, la obra permitirá el riego de más de 130 hectáreas de tabaco y de cultivos varios.

Rolando González García, director de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del Río, explica que el embalse, con una capacidad de nueve millones de metros cúbicos, estaba inutilizado, desde hace alrededor de siete años, debido al colapso de la tubería que lo conectaba por gravedad con una micropresa desde la cual se abastecen las áreas agrícolas de esa región.

«Hasta ahora no había sido posible rehabilitar el sistema, por lo costosos que resultaban los trabajos», añade el funcionario.

Teniendo en cuenta la garantía para el riego que significa disponer de esa obra, comenta que el Grupo Empresarial Tabacuba decidió aportar los más de 23 000 litros de combustible necesarios para volver a interconectar El Junco, mientras que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos puso los ocho millones de pesos que demanda la inversión.

Para que se tenga una idea de la magnitud de las labores –que se llevan a cabo por varias brigadas de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico–, González García señala que ha habido que abrir un canal de 17 metros de profundidad por 30 de ancho. «Es la misma altura que tiene un edificio», dice.

Desde finales de diciembre, se logró dar valor de uso al embalse y comenzaron las entregas de agua a la agricultura. No obstante, el directivo comenta que los trabajos continúan, para retirar la antigua tubería de centro acero de 1 000 mm, y colocar en su lugar dos de PEAD de 800 mm cada una, y hacer una alcantarilla de 30 metros de longitud que permita el acceso a varios objetivos económicos de la zona. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)