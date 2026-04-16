Llaman en Cuba a aprovechar las fuentes renovables de energía

La Habana, 16 abr.- Medios cubanos resaltan hoy un llamado de autoridades a aprovechar todas las fuentes renovables de energía y de esta manera enfrentar las dificultades económicas del país.

El periódico Granma en su edición digital de este miércoles refleja esta convocatoria como resultado del trabajo conjunto entre universidades del país y el Ministerio de Energía y Minas.

Dicho reclamo busca aprovechar recursos y tecnologías disponibles para la generación de energías a partir de las fuentes renovables, y fue un debate en un encuentro de expertos y científicos con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Proyectos de ciencia e innovación relacionados con las fuentes renovables de energía y dirigidos al aprovechamiento de recursos y tecnologías disponibles, fueron presentados en ese encuentro.

Iniciativas con capacidad de brindar en el corto plazo soluciones eficientes, como la producción de calor, son algunos de los resultados del trabajo.

Se trata de una labor conjunta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Educación Superior (MES), a partir de la labor del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE).

Surgido en 2019 con la participación de siete universidades, el GNUFRE fue una respuesta a la aprobación, en 2014, de la Política para el desarrollo perspectivo de las Fuentes Renovables y el uso eficiente de la Energía hasta el 2030.

Tal propósito estuvo antecedido por la creación de la Comisión Gubernamental para el desarrollo de las FRE y la convocatoria que se hizo entonces a las universidades de Sancti Spíritus, Villa Clara, La Habana y la CUJAE, a las que se les agregaron más tarde las de Oriente, Cienfuegos y Matanzas.

En la actualidad, el GNUFRE se extiende a todas las instituciones de Educación Superior con alguna capacidad de aprovechamiento energético.

Participa en el acompañamiento del proceso de consulta ampliada y presentación del anteproyecto de la Ley de Transición Energética y normas complementarias, y es parte del liderazgo del proyecto para la transición energética en el sistema de Educación Superior.

Tal proyecto incluye a todas las universidades, entre otras acciones dirigidas a intensificar la participación en los diferentes programas de ciencia y técnica.

El intercambio fue moderado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y contó con la participación de la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, los titulares del Minem, Vicente La O Levy; del MES, Walter Baluja García; y del CITMA, Armando Rodríguez Batista, entre otros directivos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)