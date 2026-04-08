Plataforma Soberanía continúa su desarrollo en el espacio digital cubano

A siete meses de la publicación del Decreto 125 que estipula la creación del Centro de Gobierno Digital de Cuba, adscrito al Consejo de Ministros, y la puesta en línea de la plataforma Soberanía, el sistema acumula más de 140 000 visitas y 23 549 usuarios registrados, de los cuales 9 662 tienen cuentas certificadas.

En conferencia de prensa, Wilfredo González Vidal, coordinador general de la plataforma digital, añadió que entre los servicios más demandados sobresalen las gestiones vinculadas al Registro del Estado Civil, que superan las 23 000 solicitudes y más de 1 200 relacionadas con el carné de identidad.

Como parte del desarrollo propio de la plataforma, significó que esta incorpora alternativas que permiten mayor flexibilidad en el uso y presentación de los documentos dentro del espacio personal de cada usuario.

Comentó que se trabaja en el desarrollo de la aplicación móvil Soberanía para dispositivos Android, orientada a facilitar el acceso y mejorar la interacción con los servicios digitales.

Esta herramienta –dijo– permitirá una navegación más ágil y adaptada a las condiciones reales de conectividad del país.

Por su parte, Liset Castillo Soler, directora de los Registros de Personas Naturales del Ministerio de Justicia, agregó que dentro de las facilidades que se han incorporado a la plataforma está la posibilidad de pago de las solicitudes tanto por Transfermóvil como por EnZona, en un plazo de 15 días.

Agregó que, a pesar de las dificultades actuales que afectan los servicios registrales, todas las solicitudes realizadas dentro de la plataforma se mantienen bajo seguimiento para que no existan casos descartados, sino pendientes de solución en función de las condiciones existentes.

Por otra parte, en el ámbito de la identidad digital, la teniente coronel Agdarys Morales Cordero, jefa del departamento especializado de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, explicó que el proceso de certificación se sustenta actualmente en el carné de identidad de policarbonato, debido a sus mayores garantías de seguridad y a las características técnicas que permiten validar la identidad del ciudadano.

No obstante, señaló que se evalúa la incorporación del carné plasticado como alternativa, con el objetivo de ampliar el acceso a un mayor número de usuarios, especialmente en sectores de la población que aún no disponen del documento y en función de la nota emitida recientemente por el Ministerio del Interior.

Agregó que, dentro de los próximos pasos de la DIIE en Soberanía, se incluirá la solicitud de tarjeta de menor y el pasaporte para mayores de 18 años, así como las certificaciones que emiten los registros del Minint. (Tomado de Granma)

Foto: Plataforma Soberanía

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