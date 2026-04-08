Culminó Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica

La Habana, 3 abr.- La XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica culminó hoy en la ciudad de San Petersburgo, copresidida por Dmitry Chernyshenko, vicepresidente de la nación eslava, y Oscar Pérez-Oliva, vice primer ministro de la mayor de las Antillas.

Según destacó en la red social X el jefe de Gobierno cubano, Manuel Marrero, el encuentro se desarrolló con éxito, con un diálogo fructífero y positivo por ambas delegaciones, que coincidieron en la necesidad de ampliar y fortalecer los vínculos económico-comerciales.

El Primer Ministro subrayó el agradecimiento que expresó la parte cubana al Gobierno y pueblo rusos por las muestras de solidaridad y apoyo a la mayor de las Antillas, en medio del complejo escenario económico derivado de las medidas de asfixia impuestas por Estados Unidos.

Pérez-Oliva, también titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en el ámbito del evento se reunió con los gobernadores de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, y de Leningrado, Alexander Yurevich Drozdenko, en intercambios en los que primó la voluntad de profundizar la colaboración en sectores clave.

Sobre la cooperación en el ámbito sanitario, la delegación cubana diálogó con Mijail Murashko, ministro de Salud de Rusia, y al finalizar el encuentro se firmó un memorando de entendimiento entre el Centro Estatal de Control de Medicamentos y Equipos Médicos de Cuba (Cecmed) y el Centro Científico para la Experticia de los Productos Médicos del Ministerio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

