Crean máquina que podría dar inicio a la gestación fuera del cuerpo humano

Moscú, 30 abr.- Científicos de la Fundación Carlos Simón para la Investigación en Salud de la Mujer en España han creado una máquina capaz de mantener vivo un útero de mujer fuera del cuerpo humano, informa este sábado la revista de ciencia y tecnología MIT Technology Review.

Se trata de un dispositivo metálico con ruedas, de unos 100 cm de altura, lleno de tubos que simulan venas y arterias. Estos conductos llevan sangre, oxígeno y nutrientes al órgano, como si fuera un corazón y unos pulmones artificiales.

El equipo, liderado por los investigadores Javier González y Xavier Santamaría, colocó un útero donado en un recipiente especial de la máquina, llamada técnicamente PUPER y apodada Madre. En mayo de 2025 conectaron los vasos sanguíneos y usaron sangre humana. Así lograron mantener el útero viable durante 24 horas, un tiempo récord para un órgano fuera del cuerpo.

Con esta prueba, los científicos desean conservar úteros donados durante todo el ciclo menstrual (unos 28 días). Así, podrán estudiar de manera sencilla trastornos ginecológicos, como la endometriosis o los miomas, y observar cómo un embrión se adhiere a la pared del útero en las primeras etapas del embarazo.

A largo plazo, el creador de la fundación, Carlos Simón, imagina un futuro en el que una máquina como Madre pueda gestar a un ser humano por completo, desde el embrión hasta el neonato, de manera independiente. «No sé si llegaremos a tener embarazos dentro del útero fuera del cuerpo, pero al menos estamos preparados para comprender todos los pasos necesarios. Hay que empezar por algún lado», afirmó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)