Pinar del Río en busca del autoabastecimiento arrocero

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, al sur de Pinar del Río son los iniciadores el programa de autoabastecimiento arrocero propuesto por el gobierno cubano, para reducir el costo de las importaciones del cereal.

En la provincia, donde en colaboración con Vietnam se ejecuta un proyecto en zonas de ese territorio destinado a incrementar las superficies cultivables del preciado alimento, se calculan completar este año unas 30 mil hectáreas.

Pinar del Río concibe el autoabastecimiento arrocero de forma integral, al sumar las tierras de Los Palacios y Consolación del Sur, más las que están a cargo de los técnicos asiáticos y las del llamado arroz popular.

El propósito es a pesar de las limitaciones que en términos agrícolas impone el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, materializar ese propósito alimentario. (Tomado de Radio Reloj)