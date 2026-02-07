Las Tunas tiene un campeón nacional de ajedrez Blitz

La Habana.- CÉSAR Alejandro Pérez se encargó hoy de echar por tierra varios pronósticos y llevará para su natal Las Tunas el título de campeón nacional de ajedrez Blitz.

Comenzar perdiendo las dos primeras partidas no impidió que César Alejandro tomará un “aire” y se volviera perfecto en las siguientes siete rondas para concretar el cetro con siete puntos, por delante del habanero Omar Almeida (6,5) y el villaclareño Elier Miranda (6).

El nuevo monarca de la modalidad más rápida dentro del Juego Ciencia –las partidas son a tres minutos más dos segundos de incremento luego de cada jugada– inició el torneo en el puesto 21 del ordenamiento por ranking y por eso quizás no podía imaginarse el final vivido.

«Realmente me sentí muy bien jugando, incluso la primera partida que pierdo es con el actual campeón nacional Roberto Elías, y tenía ventaja abrumadora. Creo que eso fue un augurio de que podía hacerlo mejor», dijo feliz tras su coronación.

La justa forma parte del actual certamen nacional absoluto, con sede en el Hotel Girasol, de La Habana, y para hacerse de la medalla de oro el tunero debió vencer en los últimos duelos a tres de los jugadores de mayor nivel: el habanero Dylan Berdayes y sus acompañantes en el podio Almeida y Elier.

Según datos del estadístico Osmani Pedraza esta fue la decimotercera edición del torneo, primera ocasión en que un tunero accede a la corona y solo el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz y el mayabequense Leinier Domínguez “doblaron” en reinados.

El campeonato absoluto continuará la tarde de este viernes con solo dos hombres dueños de actuación perfecta. El villaclareño Ermes Espinosa y Almeida ganaron sus dos cotejos iniciales y serán rivales ahora.

En cuanto al certamen entre mujeres, que debía iniciarse este sábado en Pinar del Río, el comisionado nacional Carlos Rivero confirmó que quedará pospuesto debido a la compleja situación que afecta al país. (Tomado de Jit)