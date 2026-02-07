La Habana, 6 feb.- Dedicada a la producción, investigación y conservación del cine cubano, la Cinemateca de Cuba arriba hoy a su aniversario 66 de fundada, y para celebrarlo tiene prevista la realización de un ciclo en el que invita a aproximarse a parte de su catálogo cinematográfico.

Clásicos de Cinemateca revisitados incluye los filmes El salario del miedo (H.G. Clouzot, 1953); Invitación a la danza (Gene Kelly, 1956); Fresas silvestres (Ingmar Bergman, 1957); La noche (Michelangelo Antonioni, 1961), entre otros.

La entidad, fundada el 6 de febrero de 1960, ha sido vital en el desarrollo de proyectos de investigación, publicaciones y una sostenida programación cinematográfica, según un artículo del periódico Juventud Rebelde.

Desde el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) llegan las felicitaciones a una institución creada “con el propósito fundamental de garantizar la protección indefinida del patrimonio cinematográfico nacional y de contribuir al desarrollo cultural cinematográfico del público”.

Felicidades a todos los fundadores que hoy nos acompañan, y en especial a Luciano Castillo, a Lola Calviño y a quienes hoy aportan nueva sabía al equipo como Rubén Ricardo Infante y Joel del Río, escribió el presidente del Icaic, Alexis Triana.

En su mensaje, agradeció al Periódico Juventud Rebelde por resaltar una historia de grandes empeños, por rescatar y poner en valor el patrimonio cinematográfico de Cuba.

A lo largo de estos 66 años múltiples han sido las conquistas de la institución en el universo fílmico e investigativo, y ejemplo de ello es la publicación de cinco tomos de la Bitácora del cine cubano, de acuerdo con el texto.

Su equipo ha sido testigo de momentos relevantes, como la entrega de la condición Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al Noticiero Icaic Latinoamericano y en 2023 a la Colección de Carteles del Cine Cubano (1960-1980).

Desde 1963, “la Cinemateca de Cuba es miembro de la Federación Internacional de Archivos de Filmes, labor que ha sostenido con la búsqueda e incorporación de equipos que forman parte de la historia del cine cubano”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)