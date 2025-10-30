Periodistas de medios provinciales visitan Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 29 oct.- Con cielo bastante nublado, lloviznas ocasionales y viento moderado del sur, a pocas horas del paso del huracán Melissa por el Oriente cubano, se trasladaron este martes hasta Santa Cruz del Sur un grupo de periodistas de distintos medios provinciales.

Después del recibimiento por los máximos representantes del Consejo de Defensa Municipal (CDM), la comitiva se dirigió hacia la comunidad de La Playa. Muy cerca del litoral Fidel Sosa Pérez, presidente de la Zona de Defensa del Consejo Popular Sur (CPS), explicó la preocupación que ha existido en todo momento por preservar la vida humana.

Explicó que en los cuatro asentamientos poblaciones que tiene bajo su responsabilidad proclives a inundación, se ha contado con el apoyo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), de los compañeros del CDM, los brigadistas de la Cruz Roja y el personal voluntario para la protección de las viviendas mientras sus dueños se mantengan distante del peligro.

Informó Sosa Pérez que 275 habitantes que residen en la comunidad de La Playa se encuentran auto protegidos en casas de familias y sólo dos personas decidieron ir hacia el centro de protección establecido en la institución educativa de la enseñanza primaria Ignacio Agramonte.

Aprovechó el presidente del Consejo de Defensa de CP Sur para informar a los periodistas camagüeyanos el reforzamiento constructivo hecho con rajón de piedra a un tramo del largo muro de concreto del área costera, la salvaguarda de más de 30 embarcaciones de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa y una cantidad superior a las 200 perteneciente a la pesca comercial privada.