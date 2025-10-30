Consejo de Defensa de territorio santacruceño rinde homenaje a Camilo Cienfuegos

Santa Cruz del Sur, 29 oct.- El Consejo de Defensa de Santa Cruz del Sur presidido por Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, en su condición de presidente y vicepresidenta, respectivamente, inició el encuentro matutino de este martes rindiéndole homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos en el aniversario 66 de su desaparición física.

Se previó la auto evacuaron de más de 15 Mil 340 personas y cinco Mil 297 hacia los centros de protección (CP) activados en el Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno y la escuela primaria Ignacio Agramonte, de la cabecera santacruceña. Además la instituciones educativas Jesús Menéndez y Bartolomé Masó Márquez, de las comunidades de Cándido González y Haití, en igual orden.

En los CP se continúa garantizando los alimentos necesarios.Va a distribuirse hacia ellos hipoclorito para ser consumido con agua potable a fin de evitar brotes de diarrea. Al dedillo se lleva control de pacientes con síntomas febriles por médicos y personal de enfermería contándose con el medicamento para esa y otras patologías.

A su vez quedan activados unos 15 centros alternativos en las diez Zonas de Defensa al que podrán acudir las personas en la tarde noche de este martes hasta que cese el peligro tras el paso del huracán Melissa entre las provincias de Granma y Santiago de Cuba la madrugada del miércoles.

En Santa Cruz del Sur se mantiene la venta de pan por la canasta básica y la comercialización del producto alimenticio de manera diferenciada. Está previsto la venta de dulces en la panadería enclavada en la calle central de la ciudad cabecera. También la distribución de viandas en Sistemas de Atención a la Familia (SAF) y placitas.