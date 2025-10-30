Visitan periodistas camagüeyanos centro de protección de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 29 oct.- Tras retornar de la comunidad de La Playa de Santa Cruz del Sur el grupo de periodistas que representan diferentes medios camagüeyanos visitaron este martes el centro de protección organizado en la escuela primaria Ignacio Agramonte, uno de los seis que se encuentran activados ante la amenaza de torrenciales lluvias y fuertes vientos que provocará, según pronósticos, el huracán Melissa al tocar tierra por zona del Oriente de la Isla.

Liusmila Hernández Hernández, la directora de la institución educativa con sistema semiinterno informó se encuentran allí evacuados 54 personas, mayormente de la comunidad de El Francés, aledaña al río Najasa, de las que 14 son niños y 17 adultos mayores.

Puntualizó la fémina que los hipertensos y asmáticos que se encuentran en la edificación tienen el medicamento garantizado, al igual que el desayuno, las meriendas, almuerzos y comidas para todos los evacuados, en los que prima la calidad y variedad, cuestiones supervisadas a diario y consultadas con las personas a las que en el inmueble se les protege la vida.

Hernández Hernández dijo en entrevista para la prensa agramontina, que el quehacer que se desarrolla en el Centro de Protección bajo su responsabilidad hay un médico y una enfermera las 24 horas, se tiene el apoyo de educadores del propio plantel, de la Dirección General Municipal de Educación, trabajadores del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y Cultura.