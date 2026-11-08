Para Rusia es inadmisible despliegue de tropas extranjeras en Ucrania

Moscú, 8 nov.- El despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania es categóricamente inaceptable para Rusia y equivaldría a una intervención militar, declaró la portavoz de la cancillería, María Zajárova.

«Reafirmamos una vez más que el despliegue de contingentes armados extranjeros en Ucrania es categóricamente inaceptable, tanto en el marco de la denominada Coalición de voluntarios como bajo los auspicios de cualquier otra asociación», señaló la vocera.

Zajárova, quien comentó los ejercicios militares “Coalición 26.2” de la llamada «Fuerza Multinacional para Ucrania» que se celebrarán del 9 al 22 de noviembre, igualmente refirió que estas acciones generarían nuevas amenazas para la seguridad de Rusia.

La diplomática acusó a Londres y París de utilizar el despliegue de fuerzas multinacionales en Ucrania para mantener una plataforma de confrontación con Rusia y tratar de infligirle una derrota militar.

Asimismo, reiteró que cualquier unidad militar extranjera desplegada en territorio ucraniano será considerada por las Fuerzas Armadas rusas un objetivo legítimo, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica.

Tras una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada el 24 de agosto en Kiev, el primer ministro británico, Andy Burnham, anunció la realización de ejercicios militares para preparar a un contingente que podría desplegarse en territorio ucraniano una vez alcanzado un acuerdo de alto el fuego.

Los ejercicios, denominados Coalición 26.2 (Koalicja, en polaco), se llevarán a cabo en Polonia, Francia y Türkiye del 9 al 22 de noviembre y contarán con la participación de unos dos mil 800 militares de 11 países europeos. (Tomado de Prensa Latina)