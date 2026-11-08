La Federación de Mujeres Cubanas y el trabajo social proactivo y preventivo en la comunidad

La Habana, 8 nov.- Experiencias e ideas que demuestran las potencialidades de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el apoyo y fortalecimiento del trabajo de atención y prevención social, fueron expuestas este sábado en el pleno de su Comité Nacional.

En el hotel de la Villa Panamericana, en esta capital, sesionó el encuentro encabezado por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de FMC, y Marydé Fernández López, jefa de la Oficina de Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas del Comité Central del Partido.

Las intervenciones sirvieron para mostrar cómo en la base se implementan transformaciones como las de fortalecer el trabajo social con un enfoque proactivo y preventivo, a partir de jerarquizarlo en el municipio.

Con particular fuerza se analizaron acciones en torno a la salud sexual y reproductiva, el embarazo en la adolescencia, el empleo juvenil, el apoyo a hogares de niños sin cuidado parental y de acogimiento a menores abandonados por sus tutores, y el enfrentamiento a las drogas.

Tanto Amarelle Boué como otras integrantes del Comité Nacional, e invitados, coincidieron en la importancia de acercarse y comprometer a las familias, del papel de las Casas de orientación a la mujer y a las familias en el complejo escenario actual, y de la labor de los trabajadores y activistas sociales.

Emotivo resultó escuchar valoraciones de estudiantes de la secundaria básica Manuel Permuy, del reparto Antonio Guiteras, sobre los riesgos del embarazo a tan temprana edad, y de jóvenes que estudian y trabajan gracias al activismo de la FMC en la propia Villa Panamericana.

No obstante los avances en algunos territorios o comunidades, en todo el país falta mucho por hacer en materia de denuncia de aquellos casos de violencia infantil, o de alerta de niños que no van a la escuela y de adolescentes embarazadas necesitadas de mayores cuidados.

Los ministros de Trabajo y de Seguridad Social, Jesús Otamendiz; y de Educación, Naima Trujillo, también pidieron a la organización femenina arreciar de conjunto con los trabajadores sociales y la escuela, respectivamente, toda acción que contribuya a avanzar en las políticas y programas aprobados por la nación.

También el pleno conoció cuán imprescindible papel podría desempeñar la organización femenina en el mejoramiento de un grupo de indicadores del Programa Materno Infantil, con su labor preventiva en la comunidad. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)