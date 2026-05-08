Canción de Shakira “Dai Dai” será el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026

La cantante colombiana anunció en sus redes sociales que el tema se lanzará el 14 de mayo. Es la tercera vez que Shakira pone música a un Mundial, tras “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014).

La cantante colombiana Shakira será nuevamente la voz del fútbol mundial. Su canción “Dai Dai” (“Vamos, vamos” en italiano) fue elegida como el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

La artista lo anunció este jueves en un breve video publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el tema se lanzará el 14 de mayo.

En la grabación, realizada en el estadio Maracaná, Shakira aparece con una camiseta amarilla, pantalones cortos azules y rodeada de balones y bailarinas, mientras canta fragmentos de la canción.

Esta es la tercera vez que la barranquillera pone música a un Mundial, tras “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014).

Por RT español