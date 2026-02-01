Octogenario santacruceño se siente orgulloso de haber sido trabajador ferroviario

Santa Cruz del Sur, 31 ene.- El santacruceño Andrés Delgado Fuente se siente orgulloso de haber sido trabajador ferroviario. Desde el año 1961 hasta jubilarse fue el jefe del Distrito que comprende el ramal sobre rieles con más de 80 kilómetros desde Santa Cruz del Sur hasta Camagüey.

En esa etapa el lugareño fue exigente controlador del quehacer. Las cinco brigadas que dirigió estaban integradas por numerosos trabajadores. Llegado el momento le tocó la importante tarea de cambiar las viejas traviesas de madera por las construidas de hormigón. Resultó un trabajo fatigoso, de mucha precisión, que ha perdurado en el tiempo por la por la dureza de las piezas prefabricadas.

Tampoco resultó fácil el cambio de raíles. Sin embargo, las habilidades adquiridas por aquellos abnegados obreros permitieron ejecutar la tarea como estaba planificada, garantizando así mayor seguridad al camino de hierro de esta demarcación hasta la ciudad agramontina a fin de evitar accidentes en ese transporte de carga y de pasajeros.

El octogenario Andrés Delgado Fuente reiteró sentirse satisfecho de la faena llevada a cabo como jefe del Distrito del sector ferroviario en Santa Cruz del Sur. Si la vida le diera la oportunidad de recuperar la juventud, dijo emocionado, volvería a los rieles, donde sus manos y cuerpo se fortalecieron.