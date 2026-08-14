Veteranos por la Paz reafirman su apoyo a Cuba y Palestina durante convención en Estados Unidos

EE.UU, 13 ago.- Más de 175 integrantes de la organización estadounidense Veteranos por la Paz reafirmaron su respaldo a Cuba y Palestina, además de manifestar su oposición a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las deportaciones de trabajadores migrantes impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Durante una convención de la organización, que cuenta con unos 150 capítulos en territorio estadounidense, los participantes debatieron sobre conflictos internacionales, solidaridad con otros pueblos y las consecuencias de las políticas exteriores de Washington. El grupo está conformado principalmente por veteranos de combate y personal sanitario que participó en la Guerra de Vietnam.

Entre sus principales reclamos figura la necesidad de aumentar los recursos destinados a los hospitales de la Administración de Veteranos y garantizar atención médica para los antiguos soldados afectados por la exposición al Agente Naranja, un herbicida utilizado durante la guerra en Vietnam. Asimismo, exigieron que Estados Unidos financie tratamientos para los millones de vietnamitas que continúan sufriendo las secuelas de ese químico.

La agenda del encuentro incluyó paneles sobre Palestina, la participación de veteranos en acciones humanitarias y flotillas solidarias, la oposición a las operaciones del ICE y la demanda de liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Además, 20 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los veteranos instalaron espacios informativos durante la actividad.

Uno de los momentos destacados fue la presencia de una delegación vietnamita encabezada por el doctor Nguyen Hong Son, presidente de la Asociación de Vietnam para las Víctimas del Agente Naranja/Dioxina, quien resaltó los vínculos históricos de solidaridad entre Vietnam y Cuba.

“Cuba y Vietnam comparten una larga historia de solidaridad. Estamos muy orgullosos de esa historia. Cuba siempre ha estado del lado de Vietnam para lo que hemos necesitado. Nosotros estamos listos para apoyar a Cuba”, afirmó Son.

Durante el encuentro también se recordó el respaldo de Vietnam a Cuba en organismos internacionales, así como la cooperación mediante el envío de arroz y apoyo al desarrollo de la producción agrícola en la isla.

En un panel dedicado a América Latina, el expresidente de Veteranos por la Paz, Gerry Condon, habló sobre las delegaciones solidarias organizadas hacia Nicaragua. Por su parte, el abogado y escritor Daniel Kovalik abordó la historia de las sanciones estadounidenses, los intentos de cambio de régimen en la región y las acciones contra Venezuela.

Asimismo, Mark Friedman, integrante del comité Hands Off Cuba (Manos fuera de Cuba), expuso la situación económica de la isla y llamó a fortalecer las campañas de solidaridad, entre ellas iniciativas para el envío de vitaminas prenatales y apoyo a madres cubanas.

Durante la convención, Veteranos por la Paz aprobó una declaración en la que rechazó las acusaciones del senador estadounidense Marco Rubio contra Cuba y contra activistas de paz estadounidenses que mantienen vínculos solidarios con la isla. La organización sostuvo que las medidas aplicadas por Washington durante décadas han afectado el desarrollo económico cubano y limitado el acceso a recursos esenciales.

El colectivo también expresó su rechazo a lo que calificó como una nueva etapa de confrontación ideológica en Estados Unidos y aseguró que continuará defendiendo las acciones de solidaridad internacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.

Como parte de las actividades, una mesa de solidaridad con Cuba, atendida por miembros de About Face/Veterans for Peace y Hands Off Cuba, permitió la circulación de materiales informativos valorados en 200 dólares y reunió a 30 veteranos interesados en participar en iniciativas de solidaridad con la i sla. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)