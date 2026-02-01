Efectúa ejecutivo de asociación de combatientes santacruceños reunión correspondiente a enero

Santa Cruz del Sur, 31 ene.- Los miembros del ejecutivo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) de Santa Cruz del Sur efectuaron este jueves la reunión del ejecutivo correspondiente al primer mes de 2026, encuentro que estuvo presidido por Ernesto Navaja Ramos, presidente de la organización en el municipio.

En la cita se recalcó en la importancia de mantener el crecimiento en las filas de las asociaciones de base, la política de cuadros y la participación en los Días de la Defensa programados para los restantes sábados del actual calendario.

Además se hizo referencia esencial a los encuentros a efectuar con estudiantes de preuniversitario, secundaria básica y enseñanza politécnica y laboral en los que se hablará del valor del internacionalismo y el coraje de los 32 combatientes caídos en combate por la defensa de la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Los integrantes del ejecutivo de la Dirección de la ACRC de esta demarcación analizaron otros temas cruciales como los resultados del tiro recreativo y popular, el combate político ideológico permanente en las redes sociales, el estudio de los documentos rectores y la asistencia de los asociados a los matutinos especiales de las instituciones educativas.