Consejo de Defensa santacruceño puntualiza que Cuba no hará concesiones al gobieno estadounidense

Santa Cruz del Sur, 2 feb.- Héctor Solano Montejo, presidente del Consejo de Defensa (CD) de Santa Cruz del Sur en el encuentro de este sábado dedicado a la elemental tarea, puntualizó que Cuba no hará concesiones de ningún tipo al Gobierno de los Estados Unidos a cambio de eliminar sanciones y el cerco imperialista a la Mayor de las Antillas. Con la presencia de miembros del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), funcionarios del Consejo de la Administración y representantes de grupos de trabajo, se insistió en mantener fortalecido el quehacer político ideológico y la defensa de la verdad en las redes sociales para desmontar las falacias del enemigo.

La economía de guerra que afecta a la Isla, requiere de mayor control, unidad, eficiencia y enfrentamiento constante a lo mal hecho, dándole protección a cada recurso con la vigilancia laboral y administrativa establecida, señaló la intendente Miriadis López Álvarez.

En el CD de Santa Cruz del Sur se dio a conocer los ejercicios tácticos y temas teóricos a desarrollar en las diez Zonas de Defensa durante el primer período de 2026 y las medidas a tomar por la Defensa Civil de protección a la población, instituciones de Salud Pública y centros internos del sector educacional, debido a las bajas temperaturas que se pronosticaron para el presente mes de febrero.