Obra de escritor Alejo Carpentier en espacio cubano Sábado del Libro

Publicado por Ediciones Olivo, la obra recopila las conferencias impartidas por el intelectual en la emisora Radio Habana Cuba entre 1964 y 1966, informó el Instituto Cubano del Libro, organizadora del evento mensual.

Este volumen reúne por primera vez, las 32 charlas que se han conservado de aquel ciclo radiofónico, añadió el comunicado.

El encuentro tendrá lugar a las 11:00 hora local en la Calle de Madera, frente al Palacio de los Capitanes Generales, ubicado en la Plaza de Armas del centro histórico de la ciudad.

Alejo Carpentier (1904-1980) es un novelista, crítico y ensayista cubano, autor de los libros El Reino de este mundo, El siglo de las luces o Concierto Barroco, considerado el primer representante del Realismo mágico latinoamericano. (Tomado de Prensa Latina)