Acompaña Díaz-Canel sepelio de combatientes caídos en Venezuela

La Habana, 17 ene.- Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tuvo lugar en la Necrópolis de Colón de La Habana la ceremonia de inhumación de cuatro de los 32 combatientes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero en el ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses.

Ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, de Díaz-Canel, de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Interior (Minint), de los familiares y del pueblo de Cuba encabezaron el tributo.

En este sitio representantes de las FAR, del Minint y de los diferentes sectores de la sociedad acudieron a rendir sentido homenaje a los héroes que ofrendaron sus vidas en digna respuesta ante la criminal agresión a ese pueblo y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

Acompañaron al mandatario los miembros del Buró Político General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Minint, entre otros representantes del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas, sociales y estudiantiles.

En la jornada de este viernes se realizó una Marcha del pueblo combatiente en la Tribuna Antiimperialista, junto a ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales.

Los restos de los caídos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades; de igual manera, en todos los municipios del país se efectuaron otros actos de homenaje póstumo.

Este acontecimiento fue una ocasión más para reafirmar el compromiso de los cubanos con su proceso revolucionario y demostrar que la mayor de las Antillas no cederá ante ninguna presión o amenaza.(Tomado de Agencia Cubana de Noticias)