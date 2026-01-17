Convocan campaña internacional “Bring them back!” por la liberación de Maduro y Cilia Flores

Caracas, 16 ene.- El diputado Nicolás Maduro Guerra anunció la preparación para el lanzamiento de una campaña internacional “Bring them back!” (¡Tráiganlos de vuelta!). Esta iniciativa busca articular una movimiento global para exigir la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

Como parte de las acciones, la campaña incluirá la instalación de contadores de tiempo en tiempo real en todas las embajadas y consulados de Venezuela en el mundo. Estos dispositivos marcarán los días, horas y minutos que han transcurrido desde el secuestro de la pareja presidencial. El contador debe tomar como punto de partida las 2:00 de la mañana del 3 de enero.

“Queremos que el mundo vea, segundo a segundo, el tiempo que tiene secuestrada la voluntad de un pueblo y la institucionalidad de un país”, expresó el parlamentario durante su intervención ante movimientos sociales, diplomáticos y juristas de diversas latitudes, en el marco de un encuentro virtual convocado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP).

El diputado instó a los grupos de solidaridad a prepararse para una gran jornada mundial el próximo 3 de febrero, cuando se cumplirá el primer mes de la captura ilegal de los líderes bolivarianos, destacando la conformación de capítulos del movimiento “Bring them back!” en cada país.

Adicionalmente, se realizará la articulación de un frente de expertos en derecho internacional para denunciar el “crimen atroz e inimaginable” cometido por la Administración estadounidense, y se desplegará una red de voceros para romper el cerco de propaganda imperialista y posicionar la verdad de Venezuela.

El diputado también resaltó la fortaleza de las instituciones venezolanas y la unidad cívico-militar que ha permitido mantener la paz. Destacó el hecho de contar con la primera mujer al frente del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien lidera actualmente el equipo del Gobierno Bolivariano.

“Venezuela es un país de paz que no se detiene. Seguimos avanzando en lo económico, lo social y lo político, con la fe puesta en que, más temprano que tarde, los tendremos de vuelta en el nombre de Dios”, enfatizó Maduro Guerra.

Para más información sobre la campaña y el contador en línea, los interesados podrán acceder próximamente al portal web oficial que será difundido próximamente, según anunció el diputado.

El pasado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos bombardearon Caracas, capital venezolana, y varias zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos.

Durante el ataque militar, comandos estadounidenses de la Delta Force secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. La pareja presidencial fue trasladada a Nueva York, donde permanecen ilegalmente detenidos en una prisión de máxima seguridad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

