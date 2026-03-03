Asociación Cubana de ONU reitera su condena al bloqueo de EE.UU.

La Habana, 3 mar.- Una de las acciones de alta prioridad en 2025 de Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) consistió en la denuncia del recrudecimiento del bloqueo a Cuba de EE.UU., su impacto en el movimiento de sus organizaciones y colaboradores, la demanda de su levantamiento y la urgencia de sacar al país de la ilegal lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, enumeró a la Agencia Cubana de Noticias la puesta en práctica de una considerable cantidad de actividades en ese sentido, entre ellas el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra esa criminal política en sectores clave, como la salud, la alimentación y los derechos de la personas con discapacidad.

Ejemplificó con intervenciones escritas al Consejo de Derechos Humanos, encuentros nacionales e internacionales, presenciales y en línea, paneles, intercambios, presentaciones, entrevistas, reuniones y programas académicos, “todo lo cual permite demostrar sustantivamente la denuncia sobre el genocidio a la sociedad cubana”.

De acuerdo con la directiva, su plan del año pasado contempló también los Derechos Humanos, Paz y seguridad internacionales, defensa de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, Terrorismo, Agenda 2030 de la ONU, Vínculos con organizaciones no gubernamentales y organismos no gubernamentales radicados en la nación e intercambios con representantes de otras organizaciones de la sociedad civil y Diálogos con la Unión Europea.

Además, Presencia en las redes sociales y digitales, Modelos de Naciones Unidas (replicados) y funcionamiento interno y de sus comisiones: de Cultura y Educación, Salud, Economía, Prensa, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la de Derechos Humanos.

Goicochea Estenoz anunció que para 2026 el plan de la ACNU comprende también un sin número de tareas, encabezadas por la promoción de la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario y la defensa de la Patria ante el complejo escenario internacional y las amenazas crecientes de la administración del presidente Donald Trump. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)