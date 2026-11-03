Neuroeducación con enfoque intercultural: una alianza que transforma la enseñanza de idiomas

La Habana, 3 nov.- La combinación de la neuroeducación con un enfoque intercultural en la enseñanza de idiomas abre caminos para mejorar los métodos de aprendizaje, a través de estrategias pedagógicas que consideran tanto los procesos cognitivos como la diversidad de contextos culturales.

Así lo destacó Carlos Viltre Calderón, presidente general del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (Cespe), quien señaló que estos enfoques permiten entender mejor los mecanismos cerebrales que intervienen en el aprendizaje y diseñar experiencias educativas más efectivas y significativas para los estudiantes.

Como especificó la Agencia Cubana de Noticias, su aplicación ha ido ganando terreno en sistemas educativos de países como México y Ecuador, donde aportan a la preparación docente y al perfeccionamiento de los métodos de enseñanza.

También subrayó las posibilidades de transferir la neuroeducación a distintas áreas del conocimiento, impulsadas por el interés de profesionales de diversas especialidades en incorporar sus fundamentos a la práctica pedagógica.

El Cespe desarrolla acciones de formación académica orientadas a la preparación de neuroeducadores, mediante diplomados internacionales, publicaciones especializadas y alianzas de cooperación científica, entre ellas Cespe China.

Viltre Calderón afirmó que el intercambio entre investigadores y docentes favorece la innovación educativa y permite incorporar herramientas para fortalecer la inmersión cultural y lingüística en el aprendizaje de idiomas.

En definitiva, articular los aportes de las neurociencias con el reconocimiento de la diversidad cultural se perfila como una alternativa para enriquecer la enseñanza y responder a los retos actuales de la formación lingüística. (Tomado de Juventud Rebelde)