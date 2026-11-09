Socorro Popular: la solidaridad francesa en marcha con Cuba y contra el bloqueo

París, 9 nov.- Con más de seis décadas de cooperación con Cuba, Socorro Popular de Francia, acude con su ayuda solidaria “al pueblo amigo del mundo”, cuando hoy el bloqueo estadounidense intenta, literalmente, asfixiar a la nación caribeña.

La primera intervención de Socorro Popular en Cuba se produjo en 1963, en el marco de una emergencia climática, declaró a Prensa Latina Olga Álvarez, del equipo de solidaridad en el mundo de Socorro Popular de Francia.

Pero es a a partir de 1993, en el “periodo especial” en la isla, en que empezamos con nuestra contraparte en Cuba a desarrollar importantes proyectos de seguridad alimentaria, subrayó la experta.

También en el marco de emergencias, siempre estamos dispuestos a ir en ayuda y la última fue el huracán Melissa, en el 2025, en el que se apoyó con materiales para techos en la oriental provincia de Granma.

También hay proyectos relacionados con los niños como el de este verano, cuando, con el ministerio de Educación de Cuba, organizamos el programa “Un pueblo amigo del mundo”, con 160 niños y acompañantes en el Palacio de los Pioneros “Ernesto Che Guevara”, apuntó Álvarez.

Actualmente, ante la grave crisis energética que vive Cuba, comenzamos el proyecto mil paneles solares para ese país, afirmó.

Se coordinó con la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) y la Asociación Cubana de Técnicos Agroforestales (Actaf), para identificar lugares prioritarios y tomar en cuenta los ministerios concernidos, con el fin de instalar paneles solares, afirmó.

Tal práctica benefició, entre otros, al Instituto de Investigación Avícola, en el Cidem (Centro de Desarrollo e Investigación de Medicamentos), que trabaja con enfermedades como Parkinson y Alzheimer, hospitales y centros de educación especial, explicó.

Cuba es un país solidario con otras naciones del mundo y hoy necesita que seamos solidarios con ella, reflexionó.

Y aquí estamos, como en otros períodos de su historia, acompañándolos y con contribuciones como en el caso del proyecto paneles solares, para atenuar la crisis energética que afecta a toda la población y los servicios esenciales de Cuba, subrayó.

Por otro lado, indicó que en el marco del proyecto de cooperación con América Latina, Socorro Popular no trabaja de manera bilateral solo con Cuba, Colombia, El Salvador, Perú, Argentina y otros.

En realidad hacemos enlaces con otras asociaciones, con las cuales se crean otras complementariedades, afirmó la funcionaria de la institución francesa.

Así, el proyecto “Cooperar diferentemente con actores de cambio” reunió a asociaciones de Colombia, El Salvador, México, el Socorro Popular en Francia, así como la ACPA y Actaf, declaró.

En ese marco, se desarrolló, entre actividades, la apicultura, pues Cuba recibió delegaciones de esos países para crear complementariedades, intercambiar sobre la apicultura, señaló Álvarez.

Se trata de uno de los dominios en los que Cuba tiene competencias muy desarrolladas como es el caso de la apicultura y el papel de la abeja en el marco del cambio climático, concluyó. (Tomado de Prensa Latina)