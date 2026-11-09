Del papel al surco: el nuevo marco legal para la agricultura cubana

La Habana, 9 nov.- Tres meses han transcurrido y la población aguarda el consecuente impacto de las transformaciones socioeconómicas promulgadas por la más alta dirección del país. En el sector agrícola, estas nuevas medidas llegaron acompañadas de una necesaria reescritura del marco jurídico y legal.

Durante su intervención en el podcast «Desde la presidencia», el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que los importantes avances en la implementación de dichas medidas constituyen un paso de vital importancia para potenciar la producción agropecuaria.

«El alimento más seguro con que vamos a disponer es el que seamos capaces de producir. Ya se estimula que todo el que tenga voluntad y posibilidad pueda producirlo», aseguró Marrero, al tiempo que subrayó: «Había requisitos antes que más bien limitaban esto. Nosotros estamos convencidos, además de que es una necesidad imperiosa, de que a pesar de las medidas y de que no hay combustible, apreciamos que se está sembrando más».

Según explicó el titular del sector, Ydael Pérez Brito, son 20 normas y un acuerdo los que sustentan las bases reglamentarias. De forma específica: una ley, siete decretos leyes, siete decretos, cinco resoluciones y el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros relacionado con la Banca de Fomento y la Banca de Desarrollo Agrícola.

«Dando seguridad jurídica para invertir, posibilitando menos burocracia y más rapidez en los trámites, que sea atractivo el campo, que busquemos más personas, más productores jurídicos y naturales produciendo alimentos», subrayó el ministro como una de las principales acciones para que nuestros campos sean escenario del desarrollo y la innovación.

Con la aprobación de la Ley de la Tierra, el actual escenario apuesta por la flexibilidad y una menor obstaculización burocrática al ímpetu de producir. Una de las novedades de la legislación, al decir de Pérez Brito, es el derecho real de usufructo gratuito a personas naturales y jurídicas.

Con la mira en tener más personas en el campo, más posibilidades de producir y, a la vez, más actores, la norma regula que en menos de 10 días quien solicite este derecho de usufructo puede tener una administración provisional, aprobada con previa revisión del presidente de la CPA en su asamblea, lo que permitirá al nuevo productor comenzar a trabajar la tierra de inmediato para después continuar con los demás trámites.

El tiempo es un factor que apremia en un eslabón esencial para el engranaje de toda nación. Pese a no existir cifras actualizadas de las tierras ociosas, de acuerdo con el titular de la agricultura y con datos arrojados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), aproximadamente el 80% de las tierras son propiedad estatal.

La Ley de la Tierra identifica entonces ocho variantes de productores: campesinos, proyectos de desarrollo local, cooperativas, MIPYMES, polos productivos y empresas estatales, entre otros, conforman ahora nuestra base productiva. Ya tenemos el sustento legal; sin embargo, las normas y leyes no pueden hacerse valer cuando quedan en el papel o cuando quienes deben armase de ellas las desconocen.

Como reconoció la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, los retos se acentúan en un escenario determinado por el cambio. Al decir de la funcionaria, «persisten retos en la autopreparación, en el estudio de las disposiciones jurídicas, en conocer, en dominar sus contenidos y en el acompañamiento que tenemos que tener todos para que se implementen adecuadamente en los territorios».

Gamón Verde enfatizó que todos tenemos responsabilidad en acompañar el proceso, a la par que reconoció el significativo papel de los juristas, encargados de «asesorar adecuadamente, entender las disposiciones jurídicas y conducir este proceso para que se implemente apegado a la ley y al ordenamiento jurídico que estamos creando».

«Es importante», subrayó el ministro de Agricultura, «lograr en los territorios no solamente esperar que nos vengan a pedir una ley, sino también buscar a la persona para explicarle este tema y ayudarlo con el proyecto; buscar que vengan a producir, o sea, los productores que tienen más resultados, los que puedan tener financiamiento, las micro y pequeñas empresas, estatales o privadas, que puedan dar también esa solución».

La Ley de la Tierra ya está escrita; resta continuar por el sendero en que la norma se convierte en práctica y la práctica en alimentos. El éxito de la nueva Ley de la Tierra no se medirá en el papel, sino en los surcos, para que estas transformaciones rindan frutos, es fundamental romper la brecha entre la legislación y la práctica cotidiana. (Tomado de Cubavisión Internacional)