Homenaje en Santa Cruz del Sur a víctimas del mayor desastre natural de Cuba (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 9 nov.- Justo frente al monumento erigido a las más de tres mil víctimas —entre fallecidos y sobrevivientes— que dejara el destructor huracán del 9 de noviembre de 1932, se rindió homenaje con velada solemne en este territorio, al cumplirse hoy 94 años del triste suceso.

En la jornada estuvieron presentes autoridades políticas y gubernamentales del municipio, así como representantes de diversos organismos y entidades que, como en anteriores ocasiones, acudieron a recordar la triste fecha.

Luego de que los músicos de la centenaria Banda de Conciertos interpretaran el Himno Nacional, Yanet Batueca Blanco, funcionaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, y Gretel Cervantes Conde, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal, colocaron una ofrenda floral en la base del conjunto escultórico, enclavado en la comunidad de La Playa.

Durante la conmemoración, la Banda de Conciertos ejecutó la obra Colores en el viento y, posteriormente, Guayabita del Pinar, este último tema bailado por Anabel Sosa y Reidi Enamorado, integrantes de la Casa de Cultura Olga Alonso.

Seguidamente, Anabel y Reidi se unieron al instructor de arte Jorge Martínez para interpretar una coreografía con la música instrumental de Julito, el pescador.

Por su parte, la aficionada Ana Paula Pedrosa, acompañada a la guitarra por el instructor de arte Diosbel Pedrosa, interpretó el tema Rabo de nube, del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

El huracán del 9 de noviembre de 1932 está marcado en la memoria histórica nacional como la mayor catástrofe natural registrada en Cuba, cuando una destructiva marejada de tempestad sobrepasó la costa y sepultó prácticamente a la totalidad del poblado a la orilla del mar.

Más allá del profundo dolor humano, este fenómeno transformó para siempre los estudios meteorológicos e hidrológicos en la cuenca del Caribe, al convertirse en el caso de referencia obligatorio para analizar la peligrosidad de la penetración del mar y la vulnerabilidad de los asentamientos costeros, sentando las bases de la historiografía de desastres en la isla. (Foto principal: Ángel Armando García Cañete/ tomada de Facebook) (Fotos secundarias: del autor)