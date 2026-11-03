De tirar cordeles a langostero: memorias del pescador Checo Revolta (+ Fotos)

Nov, 2026.- En la época en que Fulgencio Batista oprimía al pueblo cubano desde el poder presidencial, otro muchacho del sector más humilde de esta localidad, con solo 14 años, tuvo la necesidad de dedicarse a la captura de la langosta para ayudar a la alimentación de su familia.

El jubilado de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (EPISUR), José Revolta Peláez (Checo), agradece mucho a la Revolución cubana. “Fidel le devolvió la dignidad a los pobres. A partir del triunfo del 1ro de enero de 1959 fuimos considerados seres humanos”, argumentó.

Vicente Inzula, un joven y hábil pescador en aquel entonces, quien luego fuera destacado patrón de la flota langostera de EPISUR, embulló al muchacho, que tiraba cordeles en el litoral costero, a montarse en su embarcación, faena que el nuevo tripulante desconocía.

Agradece también en su desempeño laboral el apoyo de Gervacio Anaya, Alejandro Sánchez y otro numeroso grupo de compañeros muy productivos en la pesca de la llamada Reina del Caribe.

Resaltó el santacruceño Revolta Peláez sentirse todo el tiempo pescador, oficio que para él significa mucho. Al igual que su afición por la danza y la pelota.

Hoy, tras décadas de brega entre olas y artes de pesca, Checo mira al mar con el mismo respeto del primer día. Aunque el tiempo transcurra y las jornadas en la flota sean parte del recuerdo, en su pecho sigue latiendo el alma del muchacho que encontró en la inmensidad marina su modo de vida.