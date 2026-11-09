Ferias Comunitarias de Salud en municipio camagüeyano: acciones preventivas en los barrios

Camagüey, 9 nov.- El sector de la Salud en el municipio de Minas intensifica las Ferias Comunitarias, una iniciativa que lleva la atención médica y las acciones preventivas directamente a los barrios.

Durante estas jornadas se realiza la toma de presión arterial, se efectúan análisis de PSA a hombres mayores de 50 años para la detección precoz de afecciones prostáticas, y se imparten charlas educativas como parte de la prevención del embarazo en la adolescencia.

Así lo explicó la doctora Adelma Fernández, especialista de Medicina Familiar del policlínico Noel Fernández, del consejo popular Senado, donde se desarrolla un grupo de iniciativas que van desde la escuela hasta la familia.

La especialista detalló las acciones que se ejecutan para mantener en valores mínimos el embarazo en la adolescencia, fenómeno en el que, dijo, se trabaja de conjunto con el sector de Educación y las organizaciones políticas y de masas, en especial con la Federación de Mujeres Cubanas.

Las Ferias Comunitarias se consolidan como un espacio de participación popular que acerca los servicios, promueve estilos de vida saludables y fortalece el vínculo entre el personal de salud y la comunidad. (Texto y Foto: La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)