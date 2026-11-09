Volleyball World destaca títulos mundiales de las Espectaculares Morenas del Caribe

La Habana, 9 nov.- El sitio especializado Volleyball World destacó en sus perfiles en redes sociales las tres coronas mundiales ganadas por las Espectaculares Morenas del Caribe.

Las cubanas ganaron las citas mundiales de voleibol femenino en 1978, 1994 y 1998. «No solo ganaron campeonatos; ¡marcaron toda una época!», ratifica la publicación.

Volleyball World destaca a las principales líderes de las selecciones cubanas en las diferentes épocas:

«Desde Mercedes Pomares y Mamita Pérez hasta Regla Torres y Mireya Luis, ¡generaciones de extraordinarias estrellas cubanas hicieron historia con su potencia, pasión y espíritu imparable!», asegura el sitio.

La publicación destaca el título de 1978 como el primero para un país de América con Mercedes Pomares como capitana y Mamita Pérez como la líder del conjunto.

En el segundo título en 1994 la MVP fue Regla Torres, con Mireya Luis y Magali Carvajal como otras estrellas importantes.

Esta cita del orbe, Cuba la ganó de manera invicta sin perder un set y barrió 3-0 a Brasil, el equipo local con un público que abarrotaba el escenario.

La mayor de las Antillas repetiría la corona en en 1998, otra vez con destaque para Regla Torres, nombrada años después como mejor jugadora del siglo XX.

Volleyball World también menciona en este último título mundial a Yumilka Ruiz y Regla Bell.

«Tres títulos. Innumerables momentos inolvidables. ¡Un legado que perdura!», finaliza la publicación que también muestra en vídeo imágenes de las tres coronas.

Cuba hizo historia con sus tres títulos mundiales en el voleibol femenino. (Tomado de Cubavisión Internacional)