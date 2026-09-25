Expresa Donald Trump agresividad contra Cuba ante Organización de Naciones Unidas

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- El excéntrico Presidente de los Estados Unidos Donald Trump expresó nuevamente su agresividad contra Cuba y para la nación que considere represente peligro para el imperio que encabeza ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar del llamado a la paz de Antonio Guterrez, el secretario general.

No basta el bloqueo económico, comercial y financiero por casi siete décadas, más el genocida cerco petrolero a la isla que nunca ha perjudicado en nada al Gobierno ni al pueblo de la tierra norteña. A los cubanos y sus máximos dirigentes les gusta vivir en paz, pero prefiere no entenderlo el que debía llamarse Satanás y no Donald.

Puede el emperador de las maldades expresar cuantas amenazas se le ocurra y señalar que va a hacer y tornar. Acá nadie le tiene miedo, ni a temblar si se le ocurre mandar sus fuerzas a atacar. Él, nadie lo pone en duda, se mantendrá a la espectativa muy lejos del escenario de guerra. Nunca Trump tendrá la valentía de venir al frente de sus ejércitos.

La Mayor de las Antillas no es un Estado fallido en decadencia, ni al borde del precipicio. Lo que sí está bien claro que bloqueada cómo está por los caprichos desenfrenados del frenético e incapaz Donald o Lucifer y de los gobernantes anteriores, seguirá con la consigna fidelista de Patria Muerte, libre, independiente, soberana, socialista y con la bandera de la estrella solitaria en alto.