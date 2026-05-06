Misiles en Venezuela retumban en la memoria de un médico santacruceño

Daniel Cardoso Campbell, quien cumplió misión internacionalista en La Guaira, vivió en carne propia la madrugada del ataque ordenado por Donald Trump. Hoy condena el secuestro de Nicolás Maduro y defiende la atención a los pacientes pese al bloqueo.

Los estallidos de misiles en la madrugada del 3 de enero de 2026 volvieron a sacudir la memoria del médico santacruceño Daniel Cardoso Campbell.

Las bombas fueron lanzadas desde helicópteros por fuerzas militares norteamericanas, tras la orden del presidente estadounidense Donald Trump. Los fulminantes estallidos interrumpieron el sueño del pueblo venezolano y también el de Cardoso Campbell, quien en ese momento descansaba en uno de los locales del Consultorio Médico Popular La Sublé, en el estado La Guaira, muy cerca del cuartel de La Montaña.

Junto a sus compañeros, el joven galeno llegó rápidamente a una conclusión: se había producido el planificado ataque imperialista. Uno de los misiles impactó en un edificio ubicado a solo trescientos metros de donde él se encontraba.

“En medio de tanta oscuridad, la situación era confusa. Cualquier lugar donde buscar protección no resultaba seguro”, recordó. Hasta ese momento, como muchos otros, desconocía el verdadero propósito de la operación yanqui.

Daniel condena de manera insistente el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Sobre Trump, dijo que “quien se cree emperador mundial violó nuevamente lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas”.

El médico también honró la memoria de los 32 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) caídos en combate en tierra venezolana. Aseguró que, pese a la agresión, continuó brindando correcta atención a sus pacientes, aunque el gobierno genocida del norte insista en recrudecer el bloqueo para tratar de asfixiar a los cubanos. “Propósito que no se cumplirá”, sentenció.

Cardoso Campbell cumplió cuatro años de misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente desempeña su labor en el consultorio dos del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, ubicado en la calle Libertad, perteneciente al policlínico Ernesto Che Guevara de Santa Cruz del Sur.

Por Raúl Reyes Rodríguez