Banda de Conciertos de Santa Cruz del Sur celebra 118 años con un emotivo concierto

El pasado domingo 3 de mayo, la Banda Municipal de Conciertos de Santa Cruz del Sur celebró su aniversario 118 con una presentación al aire libre en los alrededores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Correos de Cuba.

Fundada en 1907, esta agrupación no solo es la institución cultural más longeva del territorio, sino que también se ubica entre las tres bandas con más años de existencia en todo el país, según archivos históricos de la cultura cubana.

La interpretación inicial estuvo a cargo del tema “El reloj”. Le siguieron “Colores en el viento”, “A mi manera”, “La vida sigue igual”, “El rinconcito”, “Las guayabitas” y “Fiesta Tropical”. El público asistente disfrutó cada pieza, en una jornada que combinó tradición y alegría.

El comunicador Miguel Vázquez Pino, conocido por su labor en el sector educacional del municipio, destacó la entrega de la banda en actos, matutinos escolares, sepelios, conmemoraciones de efemérides y en las tradicionales Dianas Mambizas.

“Es una institución que se mantiene en primer nivel”, señaló Vázquez Pino, recordando que especialistas de la Cultura en la provincia la han evaluado con altas calificaciones durante años.

Durante la celebración también se rindió homenaje a los músicos jubilados y a los fallecidos, así como a quienes actualmente enaltecen la obra cultural de Santa Cruz del Sur con su quehacer diario.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la felicitación a la pequeña Lonoris Pajan Reytor, alumna de tercer año de percusión en la Escuela Vocacional de Arte (EVA). Su presencia simboliza el relevo generacional de la música en el municipio.

Antes de concluir, Yaquelin Chaviano Alba, secretaria del Sindicato de Alimentaria y Pesca en Santa Cruz del Sur, hizo entrega de un reconocimiento por parte de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a la directora de la banda, Bertila Moya Villafaña.

El acto contó también con la presencia de Carol Betancourt Almenarez, máxima directiva de la Cultura en el municipio, quien respaldó la distinción.

La Banda de Conciertos de Santa Cruz del Sur sigue sonando fuerte, como lo ha hecho por más de un siglo. Y este domingo, su música volvió a demostrar que la cultura local no solo se recuerda: se vive.