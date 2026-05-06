Radiocuba: sortear el bloqueo y la crisis energética para mantener encendidas la radio y la televisión en Cuba

La empresa encargada de la radiodifusión en todo el país enfrenta apagones, falta de repuestos y persecución financiera. Con grupos electrógenos, paneles solares y la voluntad del Estado, garantiza que la información llegue a cada hogar.

¿Cómo es posible que, a pesar de los continuos apagones y las dificultades, la radio y la televisión cubanas sigan llegando a su hogar? Detrás de ese esfuerzo está Radiocuba, la única empresa en el país con ese encargo social.

Perteneciente al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), Radiocuba contribuye a que la imagen y el sonido hechos por y para los cubanos lleguen a todos los rincones del país, y mucho más allá de nuestras fronteras.

La empresa dispone de una extensa red de más de 1.200 transmisores de televisión analógica y digital, así como de radio en onda media y gran potencia, cuya cobertura alcanza no solo todo el territorio nacional, sino también regiones de América del Norte y del Sur, Centroamérica, el Caribe, África y el Mediterráneo.

Sin embargo, mantener esas transmisiones no resulta sencillo. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, unido a la grave crisis energética que atraviesa el país, pone a prueba diariamente a la entidad.

Para conocer cómo Radiocuba logra sostener sus operaciones, Cubadebate conversó con Leonardo Vázquez, director general de la empresa. Según explicó, la actual situación energética impone “retos muy elevados, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra empresa es la encargada de garantizar la cobertura de radio y televisión en todo el territorio nacional”.

La energía es un recurso indispensable para transformar y garantizar el objetivo: llevar todas las señales con la información y el contenido que demanda nuestro pueblo.

En la mayoría de los centros transmisores existe un respaldo energético mediante grupos electrógenos, que permiten sostener el funcionamiento durante las afectaciones del sistema electroenergético nacional. “Cuando ocurren apagones, averías o cualquier situación que impida recibir energía de la red industrial, se activan estos grupos electrógenos”, detalló Vázquez.

No obstante, el directivo advirtió: “Como toda infraestructura, no estamos ajenos a las dificultades que impone el bloqueo, no solo en la disponibilidad de energía, sino también en la propia infraestructura y en los equipos”. Los grupos electrógenos están sometidos a un alto nivel de explotación, muchos con años de servicio y un desgaste acumulado. “En coordinación con la Unión Eléctrica y el sector privado hemos establecido un mecanismo para, en el menor tiempo posible, sustituirlos y garantizar la continuidad del servicio”.

Combustible como prioridad

Para sostener el funcionamiento de los grupos electrógenos, además del estado técnico, es fundamental disponer de combustible. “Es voluntad del Estado y del Partido, y siempre hemos contado con el apoyo necesario para garantizar la información al pueblo”, afirmó Vázquez. “Precisamente por esa voluntad, es una de las prioridades que se atienden con mayor rigor”.

En este marco, una de las directivas del país es trabajar en el diseño de un cambio de matriz energética para crear soberanía e independencia. El bloqueo se manifiesta en la falta de acceso a piezas y repuestos, así como en la persecución financiera que dificulta adquirir los recursos indispensables.

El país dispuso un grupo de módulos fotovoltaicos que han permitido respaldar parte de los servicios, específicamente la transmisión de radio por FM, garantizando su sostenibilidad en gran parte del territorio. “Es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer”, señaló el directivo.

También se evalúa el aprovechamiento de la energía eólica en centros ubicados en lugares propicios para ello.

La radio, vital ante los apagones

Sobre las afectaciones del sistema electroenergético nacional, Vázquez explicó que la infraestructura está preparada para garantizar la continuidad del servicio mediante grupos electrógenos y energías renovables. “En eventos extremos cobra especial relevancia nuestra misión, porque ante una situación de este tipo, el pueblo busca información. La radio es uno de los servicios más demandados”.

Por sus características, la radio puede ser utilizada incluso en teléfonos sin cobertura de internet. Casi todos los dispositivos actuales cuentan con aplicaciones que los convierten en receptores de radio FM. De ahí la importancia de mantener las transmisiones en el aire.

No renunciar al desarrollo: la migración a televisión digital

Vázquez subrayó que, en medio de la difícil situación del país, no se ha renunciado al desarrollo. Uno de los proyectos más significativos es la transición de la televisión analógica a la digital. Recientemente, gracias a un donativo de la hermana República Popular China, se desplegaron en tiempo récord 102 transmisores nuevos de televisión digital, lo que permitió ampliar la cobertura de alta definición, sustituir equipos obsoletos y cubrir tres zonas de silencio en áreas intrincadas del país.

“No tenemos tiempo para pensar qué es más difícil”, sentenció el directivo. La voluntad es seguir avanzando, paso a paso, para que ni el bloqueo ni los apagones apaguen la voz y la imagen de Cuba.