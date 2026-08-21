Rinde informe de trabajo Asociación de Combatientes en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 21 ago.- A salvaguardar las conquistas sociales y las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se llamó en el informe del trabajo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en Santa Cruz del Sur, expuesto por Ernesto Navaja Ramos, presidente de la patriótica organización.

En la jornada de este jueves se habló del trabajo integral de las 65 Asociaciones en la Base, el crecimiento con nuevos miembros, los resultados del tiro recreativo popular (TRP), la importancia del quehacer político ideológico, la divulgación de la historia local a las nuevas generaciones y el respaldo al inicio del próximo curso escolar 2026-2027, entre otros asuntos.

La pionera Ana Paula Pedrosa Pérez, declamó la poesía Yo soy Fidel. Seguidamente se entregaron reconocimientos a las Direcciones Generales de Educación y Salud Pública, el Ministerio del Interior (MININT), Servicios Comunales y al Departamento de Atención a Combatientes, por su sistemático vínculo con la ACRC.

Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, resaltó de fructífera la labor de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la etapa analizada y exhortó a cumplir las tareas de la organización en los meses venideros con mayor unidad.

La reunión estuvo presidida por Jesús Alonso García, coordinador del Gobierno y Ángel Figuerola Reyes, miembro de la Dirección de la ACRC, en la provincia de Camagüey. Se encontraban presentes además la Intendente local Miriadis Álvarez López y el vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular santacruceña Arístides Arredondo Gil.