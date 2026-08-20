Una enzima del desierto de Atacama es capaz de degradar plástico

Chile, 20 ago.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile descubrió una enzima en el desierto de Atacama que es capaz de degradar un tipo de plástico presente en la vida diaria, informó la Fundación Terram.

El grupo dirigido por Sebastián Rodríguez, del Centro de Biotecnología y Bioingeniería de esa casa de altos estudios, identificó y estudió el comportamiento de una enzima bacteriana identificada como PETS26b, reporta Prensa Latina.

Uno de los descubrimientos más importantes y que puede ayudar a resolver un problema grave en muchos lugares en la actualidad es la capacidad del microorganismo para degradar el tereftalato de polietileno (PET), presente en objetos como botellas, envases y fibras textiles.

El estudio, señala Terram, fue publicado en la revista Protein Science y comenzó con 27 enzimas candidatas que existen en uno de los lugares más extremos del planeta, el desierto de Atacama.

Rodríguez precisó que las pruebas confirmaron que la PETS26b puede destruir el PET y otros derivados, lo cual no significa, insistió, que ya exista un método listo para eliminar botellas de plástico a gran escala.

La experiencia, señaló, entrega una pieza de información capaz de desarrollar futuras iniciativas de biotecnología ambiental y economía circular en el mundo.

El científico chileno hizo referencia a otro dato interesante, y es que esa enzima seguramente no evolucionó para comerse el PET, pues este es un elemento muy reciente en comparación con las prolongadas transformaciones en los microorganismos.

Lo más seguro, enfatizó, es que originalmente participó en la degradación de biomasa vegetal y, de manera secundaria, tenía también la capacidad de actuar sobre el plástico.

Esto abre la puerta para buscar nuevas aplicaciones biotecnológicas en enzimas cuya función original era diferente, pero tienen otras características no conocidas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)