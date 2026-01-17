Cuba honra a sus 32 héroes en la Tribuna Antimperialista José Martí (+ Fotos)

La Habana, 16 ene.- Honor y gloria a nuestros héroes caídos en combate el 3 de enero de 2026, expresó hoy el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en acto solemne hoy en la Tribuna Antiimperialista José Martí, de esta capital.

Coraje es la palabra con la que todos describen el enfrentamiento al ataque contra Venezuela; ellos defendieron la paz, la dignidad de Cuba y de nuestra América, añadió el mandatario, en referencia a los 32 combatientes que perdieron sus vidas durante la agresión estadounidense a la nación suramericana.

La ceremonia dio inicio con los temas musicales Su nombre es pueblo (1994), de la cantautora Sarah González e interpretado por la cantante Annie Garcés, y Canción urgente nuestroamericana (2025), de los trovadores Raúl Torres y Fidel Díaz Castro.

Al acto asistieron las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y representantes de organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Combatientes, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Federación Estudiantil Universitaria.

Miles de cubanos caminan en estos momentos desde la Tribuna Antimperialista José Martí, en la avenida Malecón hasta la emblemática calle G, ambas ubicadas en la zona capitalina del Vedado, en el segundo día de las honras fúnebres. A lo largo del día, todas las provincias rendirán homenaje a los combatientes caídos durante el ataque de fuerzas estadounidenses contra la nación sudamericana y el secuestro del presidente bolivariano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)