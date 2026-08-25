Cuba condena al terrorismo y todas sus formas

La Habana, 22 ago.- Cuba ratificó su firme condena a todos los actos terroristas, en todas sus formas y manifestaciones precisamente en el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, significó el portal digital Cubaminrex.

Honramos la memoria de sus víctimas y reafirmamos el compromiso con la paz, la justicia y la convivencia entre los pueblos, precisó el mensaje, acompañado con un fragmento en video de la intervención del canciller Bruno Rodríguez Parrilla en la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2025.

Cuba es un país víctima del terrorismo, así lo hemos demostrado antes en esta Asamblea. Durante años y aún hoy se organizan y financian contra el país actos terroristas desde territorio de Estados Unidos. Viven aquí tranquilamente y con absoluta impunidad reconocidos perpetradores de actos horrendos de agresión contra el pueblo cubano con el saldo de miles de muertes, de mutilados y cuantioso daño material, afirmó entonces el ministro cubano.

Significó que en el 2023 Cuba entregó al gobierno de Estados Unidos los nombres y datos de 62 terroristas y 20 organizaciones que organizan actos de ese tipo contra la mayor de las Antillas, sin que se hubiera hecho nada por esa administración.

La memorabilia histórica registra, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que por actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos o perpetrados desde ese país a lo largo de seis décadas murieron tres mil 478 personas, y otras dos mil 099 personas sufrieron alguna discapacidad en el país, y detrás de cada número hay familias que sufren.

Desde el 2017, cada 21 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas del terrorismo, se les homenajea; según lo aprobó la Asamblea General de la ONU. Un momento para honrar y denunciar, pero más que ello para luchar contra esa inhumana práctica, incluido el terrorismo de Estado, y con las causas que la generan. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)