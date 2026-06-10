Liga Élite: Huracanes se cuelan en zona clasificatoria

La Habana, 9 jun.- Los Huracanes de Mayabeque, en su cuartel general del estadio Nelson Fernández, doblegaron este lunes en par de ocasiones a los Leones de Industriales y se colaron en la zona de clasificación de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Con el doble triunfo y la derrota en esta jornada de los Cazadores de Artemisa, los aguerridos discípulos de Osmel Cordero ascendieron a la cuarta posición y avivaron la pugna por los cupos a semifinales.

En el desafío sellado de la víspera, los Huracanes se impusieron 11-10 tras remontar en tres ocasiones un marcador adverso; la sentencia llegó en el séptimo episodio, cuando un racimo de cinco carreras les permitió tomar una ventaja que ya no perderían.

Wilber Reyna se acreditó el triunfo, luego de trabajar 3.2 entradas con apenas una carrera permitida y Alain Sánchez, utilizado como relevista, cargó con la derrota al tolerar las cinco anotaciones que cambiaron el rumbo del encuentro.

A la ofensiva destacaron por los vencedores Yordanis Samón, quien ligó de 5-4, Alexander Pozo (4-2) con cuatro impulsadas, y Lázaro Ponce (4-3), autor de un jonrón y dos carreras remolcadas.

En la causa perdida, Ariel Hechavarría, Yasmani Tomás y Yaser Julio González conectaron cuadrangulares, este último con cuatro carreras impulsadas.

Dos veces remontaron los anfitriones en el choque de cierre, hasta dejar tendidos en el terreno a los Leones con pizarra de 7-6.

Un elevado de sacrificio de Dennis Laza, ante un envío del derrotado Juan Xavier Peñalver, puso fin a la historia y selló el decimocuarto triunfo de los anfitriones en el torneo.

Pozo conectó un vuelacercas en el propio primer episodio para igualar las acciones y más tarde, en el quinto acto, el legendario Frederich Cepeda sacudió otro, con dos hombres en los sacos, para completar un racimo de cuatro anotaciones y devolver el abrazo en el marcador.

Desde el montículo, Duvier Peña retiró cuatro outs -dos de ellos por la vía del ponche-, y se acreditó la victoria.

Por los derrotados, Carlos Nieto también dejó su huella al disparar un cuadrangular con un compañero en circulación.

En el estadio 26 de Julio, los Cachorros de Holguín vencieron 7-2 a los Cazadores para mantenerse firmes en la tercera posición del torneo y relegar a sus rivales al quinto puesto.

Un cuadrangular de Yasiel González, con dos hombres en las almohadillas en el quinto episodio, con el derrotado Yankiel Pérez en la lomita, dio a la jauría nororiental una ventaja que supieron defender hasta el final.

Yasiel pegó dos bambinazos en el desafío para llegar a 15 en la campaña, reafirmarse como líder en ese departamento y establecer un nuevo récord para este tipo de torneo, además de consolidarse como máximo impulsador, con 37 carreras remolcadas.

Lázaro Cedeño también desapareció la esférica por encima de los límites del terreno, para apuntalar el trabajo del ganador Wilson Paredes, que lanzó cinco capítulos con una sola carrera permitida, remolcada por un doble de Yansué Moré.

El partido entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas no se pudo efectuar por las inclemencias del tiempo y este martes jugarán doble cartelera a siete entradas.

Después de estos resultados, Industriales sigue al mando con 20 victorias y 11 fracasos, seguido por Las Tunas (17-13), Holguín (16-15), Mayabeque (14-16), Artemisa (13-16) y Matanzas (10-19). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)