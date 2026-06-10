Intercambiarán en Camagüey sobre periodismo cultural

Camagüey, 9 jun.- El 9no Coloquio Nacional de Periodismo Cultural se celebrará en esta urbe desde este 9 hasta el 11 de junio con un programa que reúne conferencias, paneles, talleres y reconocimientos a instituciones vinculadas a la comunicación y la creación audiovisual.

El encuentro busca fortalecer el análisis crítico y la reflexión sobre el rol de los medios en la promoción de la cultura, además de rendir homenaje a proyectos y figuras relevantes del ámbito radial y audiovisual.

El día 9 de junio abrirá con la conferencia Herramientas de apreciación audiovisual, a cargo de Armando Pérez Padrón, en el espacio de Dodos Café, donde también se realizarán presentaciones de libros.

En la tarde la Dirección Provincial de Radio acogerá el reconocimiento a Radio Cadena Agramonte por su aniversario 69, junto con la actualización del Movimiento de Jóvenes Radialistas, reafirmando la importancia de la radio en la vida cultural de la ciudad.

El 10 de junio continuará con un taller de crítica audiovisual impartido por Juan Antonio García Borrero, seguido del panel 35 años de mirar joven: El almacén de la Imagen. Este espacio, moderado por Yanetsy León González, contará con la participación de Reinaldo Pérez Labrada, Ihordan Torres, Marianne Portuondo y Keiter Castillo consolidando el diálogo sobre la memoria y la evolución del audiovisual joven en Cuba.

Finalmente el 11 de junio se abrirá con la conferencia La realización audiovisual con firma de mujer en Camagüey, a cargo de María Antonia Borroto, seguida por el panel El relato audiovisual, cómo insertarlo en el contexto mediático actual, con la intervención de María del Carmen Fuente y María Elena Javier.

La jornada concluirá con la premiación del concurso Criticar es querer y la clausura del Coloquio, acompañada por la presentación artística del Dúo Dulce Kpricho, reafirmando la unión entre periodismo cultural y creación artística en la ciudad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)