Langosteros santacruceños comprometidos con elevar las cifras productivas del importante crustáceo

Santa Cruz del Sur, 6 nov.- Noviembre enrumba sus primeras jornadas y los langosteros de la Empresa Pesquera Episur, en Santa Cruz del Sur, continúan en zona de pesca para cumplimentar las cifras pactadas y aportar a la economía nacional.

A la avanzada de esta flota se encuentra la tripulación del LP-358 comandada por Wilfredo Pla del Toro, un santacruceño con más de 35 años de experiencia en la labor extractiva de la Reina del Caribe. Ellos ya cumplieron su plan de captura desde el mes anterior y seguirán por más mientras dure la campaña.

En la imagen está casi la tripulación completa: Marel que es el maquinista y lleva aquí más de 25 años, Lázaro es el cocinero, acumula alrededor de tres décadas de labor y Yusdel, uno de los marineros, con más de 15 años en la empresa y una primera experiencia en la flota de pepino de mar.

Rosmaikel no compartió la instantánea por motivos de salud pero ya está a bordo del navío. Él es el otro marinero y labora en este centro productivo hace más de una década, también integró la flota de pepino de mar.

De toda esa amalgama de responsabilidades y experiencias se nutre esta tripulación episureña que lidera hoy la pesca de la langosta, resultados que repiten por dos años consecutivos y que los hacen merecedores del respeto y la admiración de todos.

Enhorabuena para nuestra invencible gente de mar y las mejores vibras para que el viento sople a favor de este equipo de vanguardia que nos privilegia y enorgullece siempre. (Tomado del perfil de Faceboock de la Empresa Pesquera EPISUR)