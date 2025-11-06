Honroso deber cumplen jóvenes soldados en Comando de bomberos del territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 6 nov.- Honroso deber desde el Servicio Militar Activo (SMA) cumplen tres jóvenes soldados en el Comando de bomberos de Santa Cruz del Sur. De esa manera se preparan para la realización de las distintas misiones, pero esencialmente estar listos para defender la Revolución cubana en caso de intento de agresión enemiga.

Miguel Ángel Najarro Sánchez lleva con orgullo el traje verde olivo.”Estaba preparado para asumir la hermosa misión porque mi padre es militar. Inicialmente estuve en la Unidad Provincial Contra Incendios. Luego fui traslado para el Comando Territorial santacruceño donde estoy hace dos meses. Aquí me siento feliz y útil. Cuando concluya estudiaré la Licenciatura en Física”, refirió entusiasmado.

Sólo 18 años tiene Leandro Oslabi Hernández Vargas pero se comporta como un joven de mayor edad.”Nos corresponde en esta etapa de la vida ser más disciplinados, respetuosos y organizados.El “verde”, como le llamamos los jóvenes al Servicio Militar nos da una formación muy buena. Nos convertimos en personas mejor preparadas”, consideró el que tiene en proyecto estudiar la Licenciatura en Cultura Física.

Kevin Rodríguez Vázquez vive en la playa Santa Lucia. Hace poco fui trasladado para esta Unidad del Sur de la provincia. Si extraño menos a mi familia se debe a las excelentes relaciones de compañerismo que existen en el colectivo de oficiales y subordinados. Siento que estoy en una gran familia de revolucionarios”, manifestó.

El Teniente Coronel Reynel Morell Martínez, jefe del Comando de Bomberos de este territorio declaró que tener a jóvenes combatientes cumpliendo el SMA bajo su dirección representa una satisfacción y orgullo. “Les enseñamos el Reglamento Militar a llevar a cunplir. También adquieren habilidades técnicas en el uso de los medios de protección personal.

Se lo exigimos mucho, si llegado el momento se encuentran en sitios donde haya escape de gases tóxicos, puedan sofocar siniestros y auxiliar a personas accidentadas en ambas situaciones. A su vez asumen responsablemente los turnos de guardia, horarios de descanso y la formación política ideológica, entre otras misiones.

El próximo 13 de noviembre se cumplirá el aniversario 328 de la creación del Cuerpo de bomberos en Cuba.En la Unidad de esa rama del Ministerio del Interior (MININT) de estos predios está previsto el desarrollo de varias actividades, entre ellas garantizar mayor preparación de las fuerzas en lo teórico y práctico, el mantenimiento de los medios técnicos con que se cuenta y la celebración de cumpleaños colectivos.