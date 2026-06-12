Compañía cubana de ballet Laura Alonso regresa al Teatro América

La Habana, 12 jun.- El Ballet Laura Alonso, del Centro ProDanza de Cuba, prepara hoy aquí su regreso al Teatro de Variedades América, con una temporada de tres funciones en las tardes de los días 26, 27 y 28 del presente mes.

Bajo la dirección general de la maestra Laura Alonso, el programa concebido como concierto fusiona páginas cimeras del repertorio universal con estrenos y piezas de marcado acento contemporáneo, en una velada que transita del academicismo a las vanguardias coreográficas.

El cartel incluye versiones de joyas como el Pas de deux de Cisne Negro y Don Quijote, creadas por Laura Alonso sobre las originales de Alicia Alonso, junto a La muerte del cisne y Carmen (Pas de Trois) de Alberto Alonso.

Se suman obras de creadores cubanos como Iván Monreal, Alberto Méndez y Héctor Figueredo, con partituras que abarcan desde Bach y Grieg hasta Astor Piazzolla y Stevie Wonder, además de poemas de los cubanos Nicolás Guillén y Emilio Ballagas en la voz antológica del declamador Luis Carbonell.

La compañía precisó en redes sociales que en los próximos días se divulgarán los elencos por función y las fechas para la adquisición de las entradas en la taquilla del emblemático teatro.

Fundada en 1988, la compañía que lidera Laura Alonso, hija y heredera artística de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, se afianzó como cantera de jóvenes figuras y espacio de experimentación danzaria de alto rigor técnico.

Con proyección en Europa, Asia y América, el Centro ProDanza ha conquistado escenarios de medio mundo defendiendo una filosofía que hermana el patrimonio coreográfico insular con las corrientes más renovadoras de la escena actual. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)