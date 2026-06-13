Medicina regenerativa enfoca Premio de Academia de Ciencias en Cuba

La Habana, 12 jun.- Una investigación desarrollada durante una década por especialistas camagüeyanos en Medicina Regenerativa, cuyos resultados transforman hoy el tratamiento del dolor crónico y aceleran la cicatrización de heridas, mereció el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2025.

El galardón distingue el estudio Implementación de los concentrados plaquetarios en el tratamiento del dolor crónico osteomioarticular y la cicatrización, encabezado por la doctora en ciencias Zaily Fuentes Díaz y resultado del trabajo sostenido de un equipo multidisciplinario comprometido con la búsqueda de soluciones innovadoras para problemas de salud de elevada incidencia.

De acuerdo con información recopilada por la doctora en ciencias Damarys Hernández Marí, especialista de Comunicación de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Camagüey, la investigación constituye uno de los ejemplos más relevantes de cómo la ciencia cubana logra convertir el conocimiento en beneficios concretos para la población.

Los resultados obtenidos confirman el potencial de la Medicina Regenerativa desarrollada en el país para ofrecer alternativas terapéuticas eficaces, seguras y accesibles, sustentadas en tecnologías propias y en el aprovechamiento de recursos nacionales.

Entre los principales impactos del estudio sobresale la atención a más de 260 pacientes con afecciones musculoesqueléticas, quienes experimentaron una reducción significativa del dolor, al pasar de estados muy severos a manifestaciones leves tras tres meses de tratamiento.

Asimismo, la aplicación de concentrados plaquetarios permitió reducir de 45 a 15 días el tiempo promedio de cicatrización de heridas complejas, mientras que la aparición del tejido de granulación útil, esencial para la recuperación, se produjo en apenas seis días frente a los 33 observados en tratamientos convencionales.

Según explicó Fuentes Díaz, la investigación nació de la necesidad de ofrecer respuestas más efectivas a dos problemas de gran prevalencia: el dolor osteomioarticular crónico asociado a enfermedades degenerativas y el retraso en la curación de heridas complejas, ambos con fuerte repercusión en la calidad de vida de los pacientes.

La novedad científica del trabajo radica en la validación de protocolos específicos para el empleo de concentrados plaquetarios y derivados en diversos escenarios clínicos, incluidos pacientes quemados, personas con úlceras de difícil manejo, enfermedades dolorosas persistentes y casos asociados al síndrome pos-Covid-19.

Uno de los aportes estratégicos más significativos consistió en avanzar hacia la soberanía tecnológica mediante el desarrollo de procedimientos de bajo costo basados completamente en materias primas nacionales, lo cual favorece la extensión de estas terapias a diferentes niveles del sistema sanitario cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)