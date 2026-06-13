Accionan para incrementar producciones agrícolas en Camagüey

Camagüey, 12 jun.- Con el propósito de generalizar resultados en diferentes ramas del sector agropecuario, el Sistema de la Agricultura en la región trabaja en la implementación de un proyecto integrador con instituciones científicas a partir de su inserción en uno de los dos programas territoriales relacionados con la producción de alimentos y los recursos naturales.

María Magdalena Artuñedo, jefa del Departamento de Desarrollo, Ciencia y Medio Ambiente de la Delegación de la Agricultura, precisó que aún cuando queda mucho por hacer para lograr lo deseado en estos momentos se avanza en áreas agropecuarias que tienen las condiciones para desarrollarse en función de los programas agroalimentarios.

La introducción de buenas prácticas que permiten incrementar los rendimientos en las producciones agrícolas y alcanzar mayor sostenibilidad constituye una necesidad ante la inserción de la actividad científica y su fortalecimiento, destacó la especialista.

Para iniciar la ejecución el próximo año del proyecto integrador con esos fines se trabaja en un área de la Empresa Pecuaria Triángulo Tres, del municipio de Camagüey, seleccionada para aplicar tecnología con novedosas prácticas, las que se emplearán poco a poco en la producción de alimentos con el propósito de impulsar el desarrollo integral basado en el vínculo de la ciencia con la innovación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)